Superbike, Melandri si lesiona il menisco giocando a calcio

Per fortuna sua lo sfortunato incidente - di gioco - non comprometterà la preparazione al mondiale Superbike 2017 . Marco Melandri , che partecipava insieme ad altri piloti alla partita a scopo benefico di Cattolica in ricordo di Doriano Romboni , si è procurato una lesione ad un menisco del ginocchio destro. Molto probabilmente si renderà necessario un intervento chirurgico, che dovrebbe essere effettuato presso il Policlinico di Modena.

Marco, come gli altri colleghi della Superbike, per il regolamento che vieta test nel periodo invernale, risalirà in sella alla sua Ducati Panigale il 23 gennaio a Jerez de la Frontera. (foto Melandri in barella di Amato Ballante per pu24.it)