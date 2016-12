Superbike, Melandri sfiora il podio nel motocross

28 settembre 2015

Il suo futuro in pista, quella asfaltata, è ancora abbastanza nebuloso e forse per questo Marco Melandri sta pensando di cambiare disciplina. Scherzi a parte, in attesa di poter tornare in Superbike, Marco Melandri si è divertito con il motocross (che pratica abitualmente come allenamento) parteciando al Red Bull MX Superchampions, che sulla pista mondiale di Maggiora ha portato 400 piloti in rappresentanza di tutti i campionati regionali. E "Macio", accompagnato dal suo inseparabile numero 33, se l'è cavata più che discretamente come dimostra il quarto posto conquistato nella seconda manche della categoria Open MX2. "Giornata memorabile", ha commentato su Twitter.