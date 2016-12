Superbike, Melandri rinuncia al test con la MV Agusta. Poi ci ripensa...

17 novembre 2015

Sembrava già finito l'amore tra Marco Melandri e la MV Agusta . O forse era meglio dire che pareva non essere nemmeno sbocciato. Il pilota ravennate aveva infatti deciso di rinunciare al test previsto la prossima settimana a Jerez con la F4, che avrebbe dovuto sancire l'inizio di una collaborazione con la Casa varesina in vista del prossimo Mondiale Superbike . L'annuncio lo aveva dato lui stesso ad Eicma, parlando con il nostro Alberto Porta. "Non si sono verificate le condizioni per prendere almeno contatto con la moto. Preferisco non iniziare nemmeno questo discorso", ha detto "Macio", prospettando un futuro, almeno a breve termine, sulle quattro ruote.

Poi, però, il dietrofront. Lo sfogo di Melandri, riportato da Sportmediaset.it, ha sortito un effetto immediato. I vertici del reparto corse della MV Agusta hanno ricontattato il pilota romagnolo per "pregarlo" di riconsiderare la situazione e di riprendere il discorso interrotto. In fretta e furia si organizzerà la visita di Marco a Schiranna per la classica "presa" delle misure: pedane, sella, manubrio. Questo significa che il test in Spagna, dapprima programmato e poi messo in forse, alla fine si farà. Melandri proverà dunque la F4, a meno di altri colpi di scena, a fine mese e poi deciderà sul da farsi. Di sicuro l'operazione non è partita nel migliore dei modi, in attesa di ulteriori sviluppi.