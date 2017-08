Superbike, Melandri rinnova con la Ducati anche per il 2018

16 agosto 2017

Il binomio Melandri-Ducati si vedrà in Superbike anche nel 2018 . E' infatti ufficiale il rinnovo per un'altra stagione di Macio , che affiancherà Chaz Davies nel team Aruba.it Racing . Melandri, 35 anni, ha spiegato: "Sono molto contento perché posso dare continuità ad un progetto che ha rappresentato una nuova partenza nella mia carriera di pilota. Ci sono grandi margini di miglioramento, è una sfida che mi rende felice ".

Melandri, 35 anni, ha dimostrato fin dall’inizio grande affiatamento sia con la squadra che con la Panigale R, mostrando una crescita di rendimento costante che lo ha portato a raccogliere sette podi – inclusa una splendida vittoria a Misano davanti al pubblico italiano – negli otto round disputati fin qui. L’italiano affiancherà nuovamente nei box Chaz Davies, già confermato nel 2016 con un contratto biennale, formando una delle coppie di maggior successo nel Campionato Mondiale Superbike, con un palmares collettivo di 44 vittorie e 115 podi ad oggi.



“Sono davvero molto contento di poter dare continuità a questo progetto, perché ha rappresentato una nuova partenza nella mia carriera di pilota – ha commentato Melandri – Insieme a Ducati ed Aruba.it abbiamo vissuto momenti davvero positivi, mentre in alcune occasioni ho patito la lunga assenza dal campionato, quindi restano sicuramente dei margini di miglioramento. A questo proposito, continuare con la stessa squadra e la stessa moto rappresenta la migliore opportunità per cogliere risultati ancora più prestigiosi. Sono pronto ad affrontare una nuova stagione con più esperienza e consapevolezza nei miei mezzi, ed è una sfida che mi rende davvero felice. Prima però voglio chiudere al meglio il campionato in corso. Con cinque round da disputare, daremo sempre il massimo per poi tirare le somme alla fine”.



Luigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse: “Siamo molto felici di rilanciare la nostra sfida nel Campionato Mondiale Superbike all’insegna della continuità sia dal punto di vista tecnico che dei piloti. Un anno fa, Marco ha iniziato una nuova avventura con grande entusiasmo, dimostrando il suo talento fin dalle prime uscite con la Panigale R nonostante venisse da un lungo periodo di pausa agonistica. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, lo dimostrano i risultati di prestigio già ottenuti quest’anno. Detto ciò, siamo convinti di poter raggiungere insieme traguardi ancora più ambiziosi. Con Melandri e Davies nei box, l’obiettivo resta naturalmente il titolo mondiale, sia Piloti che Costruttori”.



Stefano Cecconi, AD di Aruba S.p.A e Team Principal: “Fin dall’inizio, Marco si è ambientato perfettamente nella nostra ‘famiglia’ dimostrando grande velocità e professionalità. Ha lavorato alacremente insieme a Chaz per sviluppare e migliorare il pacchetto a disposizione, salendo sul podio al debutto ufficiale con i nostri colori e lottando stabilmente ai piani alti della classifica. La nostra priorità era dunque quella di continuare con questa coppia di piloti. Entrambi possono puntare al titolo, e faremo del nostro meglio per metterli sempre nelle condizioni di vincere”.