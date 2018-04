Superbike, Melandri: "Peggiore moto di tutto il weekend"

22 aprile 2018

"Nei primi giri mi sentivo come in mezzo a un gruppo di matti. Mi passavano da tutte le parti e la moto in rettilineo non ne voleva sapere di andare dritta. Ho lottato con Torres come se stessimo giocandoci la vittoria", ha aggiunto.



Ben diverso l'umore di Tom Sykes, che si è anche tolto qualche sassolino dalle scarpe. "E' una vittoria speciale, arrivata al termine di una gara quasi perfetta nonostante qualche errore alla curva 1. Il team mi ha ricordato da dove vengo e cosa so fare... Diciamo che ho vendicato il successo di Rea di Donington 2017 (nove vittorie di fila per Sykes prima della vittoria dell'odiato compagno di team, ndr). Ultimamente ci sono stati problemi, ho vissuto momenti difficili e per questo mi sono emozionato", le sue parole.



"Ho fatto il meglio possibile - la riposta indiretta di Jonathan Rea - , ma il passo di Tom era su un altro livello. Ho avuto problemi di traffico all'inizio, ma il secondo posto non è male ed è anche stato difficile da conquistare". Felice van der Mark: "Sono contento, ma non del tutto perché avevo un buon passo, che però non era il massimo possibile. Alla fine non sono riuscuto a superare Rea, ma spero che questo doppio podio sia uno dei primi", le parole dell'olandese.