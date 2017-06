Superbike, Melandri ottimista: "Problemi risolti, pronto per le gare"

16 giugno 2017

C'è Marco Melandri alle spalle delle due Kawasaki di Rea e Sykes al termine della prima giornata di prove della Superbike a Misano. Il ducatista è ottimista per il resto del weekend. "Mi sento fiducioso, chiudere il primo giorno sul podio virtuale è sempre positivo, soprattutto quando si corre in casa. La squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro dopo i test, analizzando i dati e deliberando un assetto che si è rivelato azzeccato. Dopo due round difficili, sembra che siamo finalmente riusciti a metterci alle spalle i problemi", ha commentato.

"Ora cercheremo di migliorare ancora, in particolare nel primo settore del tracciato, ma voglio concentrarmi soprattutto sul passo di gara prima ancora che sul giro singolo, perché in queste condizioni sarà fondamentale essere costanti. Credo che, se riusciremo a sfruttare il nostro potenziale, potremo fare una buona gara dall’inizio alla fine”, ha aggiunto.



Subito alle sue spalle un Chaz Davies un po' meno soddisfatto. “È stata una giornata un po’ più difficile di quanto ci aspettassimo. Non mi sento ancora totalmente a mio agio sulla moto, dobbiamo lavorare sul setup. Nei test di due settimane fa eravamo stati più competitivi, ma le condizioni meteo oggi erano diverse, più calde e più umide, ed i tempi sul giro ne hanno risentito. In particolare, mi manca un po’ di fiducia con la gomma anteriore, siamo un po’ al limite per quanto riguarda l’aderenza. Anche dal punto di vista dell’elettronica dobbiamo fare qualche aggiustamento. Abbiamo fatto un’analisi molto approfondita dei dati, stiamo lavorando per migliorare e sono fiducioso che riusciremo ad esprimere il nostro potenziale”, ha commentato il pilota gallese.