Superbike, Melandri in pista ad Adria con una Ducati stradale

4 agosto 2016

E' iniziata l'avventura di Marco Melandri in sella alla Ducati. Il pilota ravennate, fresco di annuncio per il suo ritorno nel Mondiale Superbike della prossima stagione, è sceso in pista ad Adria con una Panigale di serie. "Fantastica prima impressione con la Panigale R stradale!!", ha scritto su Twitter.