Superbike, Melandri conquista la Superpole ad Aragon

14 aprile 2018

Melandri ha confermato di essere pronto a dare battaglia su una pista che gli piace e dove la Ducati può rovinare i piani della Kawasaki. Macio, però, dovrà vedersela da solo contro Jonathan Rea e Tom Sykes perché Chaz Davies non sembra essere troppo a suo agio sui saliscendi di Aragon. Il volo nella SP2 lo ha confermato. Oltretutto dovrà farsi largo in una eventuale tra gente tosta come Alex Lowes e Michael van der Mark, un Jordi Torres che ha rimesso le ali alla MV Agusta e Leon Camier con la migliore Honda. Un plauso anche a Michael Ruben Rinaldi, al debutto tra i grandi con la Ducati ufficiale del team junior: il suo ottavo tempo promette molto bene. Non lo stesso si può dire di Davide Gugliano, solo 14° anche se non troppo distanze dall'altra Aprilia di Lorenzo Savadori, 10°.