Superbike, Melandri: "Ci manca la fortuna"

21 ottobre 2017

La sfortuna, sotto forma di problema tecnico alla sua Ducati, ha negato una bella vittoria a Marco Melandri, appiedato sul più bello a Jerez. "Ero a mio agio, la moto funzionava bene, eravamo a posto - ha spiegato affranto il ravennate - . Si è rotta in un weekend con un sacco di incovenienti. E' un peccato. In gara-2 avrò certamente più rabbia, ma non guasterebbe un po' di fortuna che quest'anno ci è mancata".