Superbike, Mannequin Challenge nel box Kawasaki

23 novembre 2016

Anche in Superbike sono già iniziati i test invernali per la prossima stagione. Ma a Jerez con squadre e piloti è arrivata anche la pioggia a scombinare i piani di tutti. Tempo buttato? Neanche per sogno visto che in Kawasaki hanno colto l'occasione per cimentarsi nella sfida del momento: il Mannequin Challenge. Con Jonathan Rea e Tom Sykes ben contenti di concedersi un momento di relax.