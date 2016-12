Superbike, Malesia: Savadori primo a sorpresa

13 maggio 2016

Per il terzo anno consecutivo la Malesia ospita il mondiale Superbike, ma l'asfalto appena rifatto e la pendenza delle curve cambiata rende il circuito una novità per tutti i piloti. Le libere 1 non regalano grandi emozioni, con le solite Kawasaki a comandare la classifica e distacchi abissali rifilati ai concorrenti, Chaz Davies paga addirittura più di due secondi. Ma è una finta normalità perché si tratta solo di una fase di studio. Nella successiva sessione di libere vengono scoperte le carte, i tempi si abbassano e spuntano fuori le sorprese. Lorenzo Savadori brucia tutti, anche un Hayden che qui, grazie all'esperienza in MotoGP, ha corso più di chiunque altro. Al terzo posto c'è un'altra novità: la Bmw del rookie Reiterberger che precede la Yamaha di Lowes, orfana del compagno Guintoli ancora in fase di riabilitazione dopo il terribile highside di Imola. Giugliano (quinto a +0.344) conferma i passi avanti fatti vedere nell'ultimo round e precede il compagno di squadra Davies (+0.527). Le Kawasaki, spinte giù a metà classifica, non sono riuscite a replicare al netto miglioramente messo in pista dagli avversari. I distacchi non sono eccessivi (entrambi entro il secondo) ma Tom Sykes dovrà rincorrere la Superpole partendo dalla Superpole 1. Più veloce dei due piloti britannici è stato Anthony West (9°) con la Kawasaki non ufficiale, il pilota australiano sostituirà in Malesia l'infortunato Barrier.