Superbike, Malesia: Biaggi comanda dopo le prime due libere

31 luglio 2015

È Max Biaggi il più veloce al termine delle prime due sessioni di prove libere del round di Superbike in Malesia , decima prova del Mondiale. Nel combinato dei tempi il 44enne pilota dell'Aprilia ha fermato il crono sul 2'04"823 lasciandosi alle spalle la Ducati di Chaz Davies (2'04"972) e la Kawasaki del leader della classifica Jonathan Rea (2'05"382) . A condizionare i tempi la pioggia che si è abbattuta su Sepang tra le prime due sessioni.

Dietro i primi tre si piazza la Kawasaki di Tom Sykes col tempo di 2’05”491. Quinta posizione per l’Aprilia di Leon Haslam (2’05”533), sesta per quella del compagno di squadra Jordi Torres (2’05”623). Completano la top ten virtuale le Suzuki di Alex Lowes e Randy De Puniet, rispettivamente settima e ottava davanti alle Honda di Sylvain Guintoli e Michael Van Der Mark.

La terza sessione di prove libere è in programma stanotte alle 3.45 ora italiana.