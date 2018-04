Superbike: Lowes in pole ad Assen, secondo Rea

21 aprile 2018

Poteva essere il giorno di Michael van der Mark, idolo di casa e punto di forza della Yamaha in vista del GP d’Olanda, ma a sorpresa a far registrare il miglior tempo è stato il suo compagno di scuderia Alex Lowes che porta a casa la sua prima pole del Mondiale Superbike volando in 1’34”066. Ha dovuto cedere il passo nelle battute finali il tre volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki), in testa dall’inizio ma con un tempo finale di 1’34”112 valido solo per poter partire dalla seconda posizione. In prima fila anche Xavi Fores (+0”321) con la Ducati, alle sue spalle Lorenzo Savadori (Aprilia, +0”673), Marco Melandri (Ducati, +0”772) e Tom SyKes (Kawasaki, +0”774). La prova tanto attesa di van der Mark regala solo una settima posizione (+0”807) che vale la terza fila. Decisamente sottotono invece uno dei protagonisti annunciati alla vigilia: Chaz Davies (Ducati, +0”920) fa registrare solo l’ottavo tempo in superpole. Nella prima mattinata Jonathan Rea era stato protagonista indiscusso nelle libere 4, non valide per la qualificazione, facendo registrare il miglior tempo su Chaz Davies e Xavi Fores.