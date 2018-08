Superbike, Libere 2 a Misano: doppietta Aprilia, Savadori il più veloce

06/07/2018

Lorenzo Savadori accelera e si piazza davanti a tutti, con un vantaggio considerevole: il cesenate è stato velocissimo sul giro secco, ma consistente anche sulla distanza. L’Aprilia dunque spadroneggia nella seconda sessione di prove del round Mondiale Superbike a Misano, piazzando una bella doppietta grazie anche all’altra RSV4 di Eugene Laverty, che chiude con 1’35”002.



Una prestazione che segue il positivo weekend di Laguna Seca in California, dove il nordirlandese ha centrato il primo podio stagionale. Dietro alle due Aprilia c’è il campione in carica Jonathan Rea, che a bordo della sua Kawasaki era stato il più veloce nella prima sessione mattutina di prove. Quarto Baz (1’35”025), quindi Lowes (1’35”048) che era stato secondo nelle prime libere.



Non si conferma invece la Ducati, che era piaciuta al mattino ma che ha lavorato molto più sulla configurazione gara: chiude infatti al settimo posto Marco Melandri, Chaz Davies al nono (1’35”369). Tra gli italiani, undicesimo posto per Rinaldi (1’35”439), 15° per Canepa (1’36”136), 18° per Andreozzi (1’37”317). Nel pomeriggio la terza sessione, ma ci sono già tutte le premesse per assistere ad una tappa mondiale ricca di sorprese.