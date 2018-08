Superbike, Libere 1 a Misano: Rea parte forte, Melandri c’è

06/07/2018

Il circuito è di quelli preferiti di Jonathan Rea, che vi ha vinto quattro volte come Sykes, ma la Ducati proverà a fare la voce grossa. Tutti dietro il campione in carica che sale subito in vetta alla classifica, come da abitudine consolidata, ma Marco Melandri non si è fatto trovare impreparato. Il ravennate, a lungo secondo durante le prime libere del mattino, ha chiuso con il terzo tempo (1’35”326) a meno di due decimi dal nordirlandese. All’ultimo istante ha fatto capolino al vertice anche la Yamaha trascinata da un Alex Lowes in gran spolvero che si è piazzato secondo. Quarto tempo invece per la Honda di Leon Camier, a 0.356 dalla vetta, “solo” quinta la Kawasaki di Sykes con 1’35”577.



Tornando a Rea, per lui sedici giri completati a fronte dei 21 da effettuare in gara: il suo tempo finale è stato molto basso, tanto da sfiorare il primato di Misano (in gara) 1’34″720 da lui stesso registrato nell’edizione 2015. Sarà una gara in cui non mancheranno le sorprese: se Rea è molto forte nel T4, l’ultima parte della pista, la Ducati di Melandri potrà dire la sua nel settore più veloce della pista. Il Cannibale è già scappato avanti, ma dietro di lui nessuno vuole mollare.