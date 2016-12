Superbike, le pagelle di Assen: weekend perfetto per Rea

Jonathan Rea - 10 Week end perfetto per il nord-irlandese. Vince due manche, porta a 50 punti il vantaggio in campionato e schianta, forse definitivamente, il morale del suo compagno di squadra. Tutto questo senza nemmeno dare l'idea di spremersi a fondo. Più di così...

Chaz Davies - 8 Continua a sfruttare al meglio una Ducati che dovrebbe trovare un pizzico di accelerazione in più per permettergli di giocarsela alla pari con i 4 cilindri. Lui però non molla mai e anche a costo di correre qualche rischio, rimane lì dove si decide la gara. Difficilmente lo vedremo scendere dal podio d'ora in avanti.

Leon Haslam - 6 Ha probabilmente la moto più performante del lotto, ma fatica a trovare la giusta messa a punto durante le prove. È veramente a posto solo per Gara2. Concediamogli che è al debutto sull'Aprilia, ma deve accelerare i tempi ed essere più aggressivo in gara se vuol provare a sbarrare il passo a Rea. Comunque sempre tra i protagonisti.

Michael van der Mark - 8 Centra due podi nonostante una Honda non all'altezza della concorrenza. Corre in casa e si vede dai rischi che è disposto a prendersi. Con Haslam ricorre alle maniere forti pur di stare davanti. È il miglior giovane della SBK e ci tiene a dimostrarlo. Ci darà molte soddisfazioni.

Tom Sykes - 4 più che il risultato -modesto- è la condotta di gara che delude. Parte dalla pole, scatta bene al via, ma in entrambe le gare viene inesorabilmente superato dagli avversari. Non abbozza mai una reazione, non tenta un controsorpasso. Sembra rassegnato e spento. L'arrivo di Rea nel team lo ha stravolto. Urve una reazione; la classe non gli manca, l'orgoglio vedremo.