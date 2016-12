Superbike, le ambizioni del team Althea-Bmw

22 gennaio 2016

Il Team Althea di Genesio Bevilacqua ha abbracciato il progetto di rilancio della Bmw e al via del prossimo Mondiale Superbike si presenta come un outsider di lusso. Dopo la bella stagione del debutto con l'Aprilia, Jordi Torres è atteso al salto di qualità e lo spagnolo non si nasconde. Anche perché potrà contare sull'esperienza di un mago dei motori come l'ingegnere olandese Jan Witteveen. Il nostro Alberto Porta li ha intervistati alla presentazione della squadra.