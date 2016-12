Superbike, Laguna Seca: Tom Sykes passa al comando, ma i ducatisti lo tengono nel mirino

Tom Sykes (Kawasaki) firma il terzo turno di libere del round di Laguna Seca , girando in 1:23.105. In scia le Ducati , con Davies (+0.090) e Giugliano (+0.248), marcate poi dalle Aprilia di Torres (+0.301) e Haslam (+0.416). Solo 6° Rea (Kawasaki, +0.417), che tiene a bada Canepa (Ducati, +0.749) e Lowes (Suzuki, +0.789). Nono tempo per la Honda di Guintoli (+0.880) davanti a Salom (Kawasaki). Badovini (BMW, +1.259) 11°, Baiocco (Ducati) 13°.

Identico anche l'ordine nella classifica combinata, valida per l'accesso alla Superpole. Una qualifica da non perdere in diretta alle 23:45 su Italia1 e in streaming Sportmediaset.it.



Per scrivere e fare domande alla cabina di commento via Twitter: #sbksportmediaset.