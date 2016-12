Superbike, Laguna Seca: Rea primo nella FP4, beffato Sykes

Si era nascosto in FP3, ma ecco il ritorno di Rea . Suo il best lap in 1:23.580 con la Kawasaki, tempo comunque un po' alto, indicatore di temperature torride. Sufficiente per tenere dietro il compagno di box, Sykes , beffato per soli 39 millesimi. Seguono le Ducati di Davies (+0.231) e Canepa (+0.240), motivatissimi a tenere dietro Giugliano (+0.252), 5°. Poi le Aprilia di Torres e Haslam , con Badovini (BMW, +1.051) che guizza al nono posto.

Ci sono quindi tutti i presupposti per un grande spettacolo in Superpole. Una qualifica da non perdere, per vedere le derivate in serie in azione nella mitica curva del "Cavatappi", in diretta alle 23:45 su Italia1 e in streaming Sportmediaset.it