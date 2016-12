Superbike, la line-up della stagione 2016

3 febbraio 2016

Chiusi i test di Jerez, tutto è (quasi) pronto. Le squadre spediranno il materiale in Australia ai primi di febbraio. C’è ancora tempo per qualche test privato, il team ufficiale Kawasaki scenderà in pista ad Aragon, così come farà l’Aprilia, probabilmente al Mugello che ha confermato la presenza in pista con il team Ioda Racing.