Superbike, la griglia di gara-2 sarà decisa dai risultati della prima manche

6 dicembre 2016

Tante novità, grandi e piccole, per il prossimo Mondiale Superbike. La principale riguarda la griglia di partenza di gara-2, che non verrà più determinata in base alle qualifiche del sabato. Lo schieramento, infatti, verrà deciso dai risultati di gara-1, ma a classifica invertita, almeno per quanto riguarda la prime nove posizioni. In pratica, chi vince scatterà dalla nona piazza, mentre la pole andrà al quarto classificato.