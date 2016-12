Superbike, la gara di Monza non verrà sostituita

29 aprile 2016

Adesso è ufficiale: la gara di Monza del Mondiale Superbike non verrà sostituita. Lo hanno deciso Fim e Dorna, tornando sulla cancellazione della prova italiana inizialmente prevista a luglio sul tracciato brianzolo. Il campionato 2016 delle "derivate di serie", quindi, si disputerà su 13 round dopo che non è stato possibile trovare l'accordo con gli organizzatori di un altro circuito.

"FIM e Dorna WSBK Organisation devono comunicare, con rammarico, la cancellazione del round 10 del MOTUL FIM Superbike World Championship 2016. Dopo che tutte le parti coinvolte hanno compiuto molti tentativi per trovare un accordo che consentisse alla stagione 2016 di correre 14 round, non è stato raggiunto alcun accordo con alcun circuito per sostituire l’Autodromo Nazionale di Monza. Il calendario finale del WorldSBK 2016 conterà pertanto 13 round", le parole del comunicato ufficiale.