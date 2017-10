Superbike, la Ducati appieda Melandri: a Jerez vince Rea

Un vero peccato per il poleman Melandri, che anche se non aveva ancora la vittoria in pugno, era certamente il grande favorito per tagliare il traguardo davanti a tutti. Sembrava che potesse tenere a bada Rea e il fresco giro veloce ne era la conferma. Invece, appena pochi metri dopo, ecco che la sua Panigale si è ammutolita e lo ha abbandonato sul più bello. Così, a fare festa è stato Rea, che è finalmente riuscito a vincere, con un po' di fortuna, la sua prima corsa sul tracciato spagnolo. Oltre al danno, anche la beffa visto che Melandri in gara-2 dovrà partire dalla decima casella...



Nel box Ducati si possono consolare con il secondo posto di Chaz Davies. Dopo prove tormentate, il gallese ha riacceso la luce ed è riuscito a mettersi alle spalle Tom Sykes, al quale ha guadangato quattro punti utili per portarlo a -5 nella classifica generale che li vede il lotta per il titolo di vice campione. Bella gara per la Yamaha, che ha piazzato entrambi i suoi piloti ai piedi del podio, ma altrettanto bravo è stato Sylvain Guintoli, Il francese, ex iridato del 2014, è risalito sino al sesto posto con la Kawasaki privata del team Puccetti. Ha preceduto le Aprilia di Laverty e Savadori. Nella Top 10 anche Fores e Ramos. Solo 12° Leon Camier che lascerà una MV Agusta qua non in palla per una Honda al momento disastrosa: Giugliano ritirato e Takahashi solo 16° dopo una caduta.



La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa al primo giro per una doppia caduta alla curva 6. Coinvolti De Rosa, a terra per primo dopo un contatto con Torres, e soprattutto Badovini, che ha picchiato pesantemente la testa dopo aver toccato il pilota che lo precedeva. Alla fine, per fortuna, conseguenze non gravi (frattura della clavicola sinistra e trauma cranico) e riduzione della manche da 20 a 19 tornate.