Superbike, l'effetto Biaggi offusca tutto

L'effetto Biaggi è decollato e anche questo giovedì non è un giovedì normale. Il rientro, 1000 giorni dopo quella Magny Cours 2012, scatena i tifosi e offusca immancabilmente tutto il resto. Offusca Jonnhy Rea, stramotivato nonostante il vantaggio in tripla cifra nel mondiale, offusca Sykes autore della doppietta qui a Misano l'anno scorso. C'è poi Davide Giugliano pronto più che mai per la prima vittoria sbk in carriera, ci sono i debutti di Scassa e Canepa, nella Ducati ufficiale e quella clienti, c'è la coppia Aprilia Haslam-Torres sotto pressione perché finire dietro il quasi 44enne con la stessa moto farebbe riflettere. E poi c'è lui, il sei volte campione del mondo che a furia di collaudare l'Aprilia non è più riuscito a ignorare l'idea meravigliosa.

Rientrare, qui e a Sepang, sfruttando magari anche un po' i vantaggi regolamentari delle wild vard, tipo il cambio realizzato ad hoc o i motori da poter tirare, senza l'assillo di doverli conservare per tutta la stagione come gli altri, ma andando incontro all'assenza da gare mondiali, all'età con il 4 davanti, alla pressione, diversa rispetto a quella di un tempo, ma comunque presente.

Si inizia con le prove libere del venerdi mattina, si prosegue con la superpole di sabato pomeriggio alle 14.45 fino alle due gare di domenica alle 10.30 e all'una. Dopo le quali, come ha dichiarato, Biaggi farà il punto per capire se talento e passione saranno riuscite a passare sopra all'età e agli automatismi un po' impolverati