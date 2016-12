Superbike, l'annuncio di Biaggi: "Max is back!"

11 giugno 2015

E' arrivato l'annuncio ufficiale di Max Biaggi in esclusiva a SportMediaset: "Decisione presa, ci vediamo a Misano". Il pilota romano correrà all'eta di 44 anni con l'Aprilia, 985 giorni dopo l'ultima volta di Magny Cours del 7 ottobre 2012. Appuntamento per il weekend del 19-21 giugno nella riviera romagnola con tanto di hashtag #maxisback. Gare naturalmente in esclusiva su Italia 1, Italia 2 e in streaming sul sito Sportmediaset.it. Questa volta Biaggi non sarà in cabina di commento, ma in pista...