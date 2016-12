Superbike, Kawasaki svela il Rea segreto

17 dicembre 2015

Per la seconda volta in tre anni Kawasaki è campione mondiale Superbike ed i presupposti per il 2016 sono ottimi considerando il lancio della nuova Ninja ZX-10R ed i risultati dei primi test invernali. Quali sono i fattori che hanno portato al successo Jonathan Rea? Cosa ha spinto il nostro Irishman a ridursi lo stipendio e ad unirsi al Kawasaki Racing Team? Fino ad oggi solo JR65 conosceva queste risposte, ma nelle prossime tre settimane, i fan Kawasaki di tutto il mondo potranno scoprirlo con “Jonathan Rea, A New Chapter”. Girata durante la stagione 2015 da GSP Media, questa mini-serie documenta i primi giri di Jonathan sulla Ninja ZX-10R del KRT, la vita di famiglia all’Isola di Man ed un esclusivo insight sul suo duro regime di allenamento e mantenimento tra una gara e l’altra. Da giovane crossista del Team Green a nuovo campione del mondo SBK, i racconti della famiglia e dello staff del KRT, l’incontro con i suoi eroi e tutte le emozioni della pista.