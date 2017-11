Superbike, Jordi Torres firma con MV Agusta per il 2018

3 novembre 2017

MV Agusta ha trovato il suo pilota per la prossima stagione di Superbike. La casa varesina ha ufficializzato l'accordo con lo spagnolo Jordi Torres, classe 1987, dopo che nelle scorse settimane era fallito il tentativo di trattenere Leon Camier, che salirà invece sulla Honda nel 2018. Torres lascia dunque la BMW dopo due stagioni tutto sommato positive, anche se con la moto tedesca non è mai andato a podio. Il suo primo e unico successo in Sbk risale al 2015, quando vinse Gara 1 in Qatar a bordo dell'Aprilia.