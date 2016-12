Superbike: Jonathan Rea domina in gara 2 e allunga nel mondiale

Il caldo condiziona non poco la seconda gara di Imola, trasformandola in una manche ad eliminazione. Al via Sykes scatta bene, ma Rea fa meglio e prende subito la testa della corsa. Giugliano invece "resta al palo" e si fa passare da Davies, con cui innesca una lotta in famiglia. Le Ducati incrociano le traiettorie e si scambiano le posizioni, ma alla fine la spunta Davide. Alle loro spalle Haslam e Torres spingono al limite le Aprilia, braccati da Badovini e Van Der Mark. Una scivolata mette subito fuori gioco Guintoli, che chiude con grande amarezza il weekend italiano. Ma per la Honda i guai non sono finiti, perché proprio quando la corsa entra nel vivo finisce k.o. anche Van Der Mark, coinvolto in un contatto con Haslam. Una tegola pesante soprattutto per Leon, che perde così punti molto importanti per la sua corsa iridata.



E' invece una fumata bianca quella che mette fine alla sfortunata giornata di Davies, ritirato per la seconda volta con la moto in panne. In tutto ciò Giugliano fa il gambero, affaticato e dolorante. Il rientro dall'infortunio si dimostra più duro del previsto, ma Davide stringe i denti, approfittando dei ritiri per restare nelle posizione di vertice. Chi però pesca il jolly è Torres, che si ritrova sul podio nonostante un'Aprilia davvero poco brillante nel weekend. Stratosferico invece il livello delle Kawasaki, in particolare quello di Rea. Jonathan sfoggia una marcia in più e tiene un passo inarrivabile per gli inseguitori. Sykes prova in tutti i modi a non perderlo di vista. Ma anche il miglior Tom visto in questa stagione - in giornata di grazia - non può nulla contro lo scatenato compagno di box. Il traguardo arriva veloce e viene tagliato da Rea con un bel +4.4 di vantaggio. Un colpaccio che sembra mettere in cassaforte il sogno mondiale.



SBK, IMOLA: LA CLASSIFICA DI GARA2