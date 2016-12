Superbike, Jerez: Sykes stampa una Superpole da record

SP1 - E' Van Der Mark (Honda) che si prende il miglior tempo in 1:41.432, passando il turno insieme a Salom (+0.200, Kawasaki). Battuti Camier (MV Agusta, +0.313) e Mercado (Ducati, +0.476). In difficoltà Badovini, che con la migliore delle BMW resta lontano dalla vetta, staccato di +1.282.



SP2 - Vola la Kawasaki, nelle prime fasi di questo turno di qualifica decisivo, aperto da Rea in 1:41.488. La verdona è braccata subito dalla nera Aprilia di Torres, dietro per soli 29 millesimi, che diventano 57 per la Honda di Van Der Mark. Un turno che si scalda velocemente, con Haslam, Davies e Sykes, che si portano a ridosso dei primi. Appena il tempo del cambio gomma ed ecco scatenarsi l'inferno in pista: il primo a spingere al limite è proprio Van Der Mark, che trova il tempo di riferimento in 1:40.956. Un bel tempo, visto che Davies riporta la Ducati al primo posto, girando in 1:41.155 . Un'evoluzione, o meglio, una progressione, che mette in luce un Pirro in grande forma, che si accoda. Ma la "mazzata" al cronometro è firmata ancora una volta da Sykes: 1:40.292. Ovvero 6 millesimi meglio del record precedente, appartenuto a Baz. Mr.Superpole precede di 2 decimi il compagno di marca, Rea. Mentre uno stratosferico Canepa chiude la prima fila, a soli 8 millesimi da chi lo precede.



Trattasi invece di un vero guizzo, quello di Van Der Mark, che in un colpo solo si prende la quarta piazza, mettendo dietro Torres e Davies. Detto che Chaz, in particolare, scatterà invece un po' in affanno. L'inglese in rosso è consapevole che nelle due manche non sarà facile battere Rea. Una missione impossibile che spetterà al ducatista, che avrà l'arduo compito di tenere aperta la lotta per il titolo. Anche se a Jonathan basteranno solo 6 punti per aggiudicarsi il Mondiale piloti 2015. Pratica che vorrebbe archiviare già in gara1...