Superbike, Jerez: Sykes-Davies al comando

14 ottobre 2016

Ci pensano Tom Sykes e Chaz Davies a scacciare gli outsider dalle prime posizioni della classifica. In particolare il pilota Kawasaki, l'ultimo rimasto a contendere il Mondiale a Rea, fa un bel balzo in avanti rispetto alla mattina e dalla decima posizione chiude primo. Chaz Davies si conferma a suo agio sul tracciato spagnolo dove l'anno scorso raccolse un primo e un secondo posto. Il gallese, senza più ambizioni da titolo, punta a proseguire la sua striscia di vittorie dopo il weekend francese. La coppia di testa però non riesce a fare il vuoto e il bilancio di fine giornata dice che in pista c'è grande equilibrio: i primi nove piloti sono racchiusi in meno di quattro decimi.



Rea come detto chiude nono e fatica soprattuto nel realizzare il giro veloce. L'irlandese però, come suo solito, riesce a scandire un passo costante che lo fa stare abbastanza tranquillo in vista delle due gare. Sudore e dolore invece per Davide Giugliano che ha da poco smaltito l'infortunio alla spalla, il pilota italiano solo all'ultimo si guadagna la possibilità di accedere direttamente alla Superpole 2. Traguardo non centrato da Lorenzo Savadori che chiude la giornata al dodicesimo posto, davanti al compagno di squadra Alex De Angelis (15°).