Superbike, Jerez: le Kawasaki di Sykes e Rea si piazzano al top in FP4

19 settembre 2015

Tom Sykes toglie il velo alle sue ambizioni, dominando in FP4, girando in 1:42.095. In scia l'altra Kawasaki di Rea (+0.122). Davies è l'avversario principale, 3° a +0.202 con la Ducati, rimasta però ferma lungo la pista all'ultimo giro. Van Der Mark 4° con la Honda, precede Lowes (Suzuki, +0.293) e le Aprilia di Torres (+0.298, caduto) e Haslam (+0.342). Le Ducati di Canepa, Baiocco e Pirro (+0.968) chiudono la top ten. Camier 11° (MV agusta).