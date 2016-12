Superbike, Jerez: Forés il più veloce

14 ottobre 2016

Questa volta non sono i soliti nomi ad aggredire fin da subito le prime posizioni della classifica. Xavi Forés, autore comunque di un'ottima stagione coronata da un podio in Germania, inizia forte nel round di casa. Attaccato agli scarichi c'è un Nicky Hayden che stavolta non ha dovuto fare lo studente al primo giorno di scuola, perché a Jerez ha corso tante volte ai tempi della MotoGP. Il primo dei Big Three è Chaz Davies (+0.235) che sta vivendo un momento magico dal ritorno delle vacanze, con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Il duello per il titolo però è un discorso a due tra Rea (+0.449) e Sykes (+0.767), con il campione in carica che inizia davanti al vicino di box. La pista spagnola appare invece in salita agli occhi di Davide Giugliano, distante più di un secondo. Dopo l'infortunio alla spalla in Germania ci vorrà tempo per ritrovare la fiducia in sella alla sua Ducati. Inizio non esaltante per entrambe le Aprilia fuori dai primi dieci con Alex De Angelis (12°) che fa meglio di Lorenzo Savadori (16°).