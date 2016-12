Superbike, Jerez: Davies domina gara-1

Gli obiettivi delle telecamere sono puntati sulla lotta al titolo in casa Kawasaki, ma in pista l'unico a dare spettacolo è ancora una volta Chaz Davies. Il gallese porta a termine un'altra gara capolavoro e ora sono quattro vittorie nelle ultime cinque gare, uno strapotere che non fa altro che alimentare i rimpianti. Chaz, costretto a rimontare dalla sesta posizione in griglia, regala subito tre giri da fenomeno. Curve in derapata, staccate al limite e sorpassi cattivi lo portano al comando con ancora tutta la gara davanti. E allora Davies, a bordo della sua Ducati, fa in tempo a costruire un vuoto tra sé e il primo inseguitore Sykes. Le Kawasaki escono sconfitte dal confronto con la scuderia di Borgo Panigale, ma a questo punto della stagione fa meno male. Sono loro a festeggiare il Mondiale costruttori e sono loro a giocarsi fino all'ultimo il titolo piloti.



Jonathan Rea parte a razzo, ma il suo tentativo di fuga è un fuoco di paglia. Dopo poche curve Sykes rimette le sue ruote davanti e ce le fa restare fino alla bandiera a scacchi. Nella seconda metà di gara il leader della classifica prova di nuovo a mettersi in scia di Tom, sperando in un crollo delle gomme del suo avversario. Ma Sykes si dimostra solido e chiude con ben quattro secondi di vantaggio sul vicino di box. A Johnny ora serve un super lavoro sulla sua moto per battere il rivale in gara-2 e sperare di festeggiare il Mondiale in terra spagnola, proprio come l'anno scorso. Le altre Ducati di Giugliano e Forés escono dai giochi al secondo giro stendendosi in fotocopia alla stessa staccata. Bella gara invece delle due Honda che chiudono a braccetto subito dietro la zona podio.