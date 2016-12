Superbike, Jerez: Chaz Davies trionfa in gara-2

Il finale di stagione della Superbike sta raccontando due storie parallele, entrambe entusiasmanti. Da un lato c'è la coppia Davies-Ducati che dopo la pausa estiva ha fatto risuonare in cinque occasioni su sei l'inno di Mameli sul podio. Un dominio imbarazzante per gli avversari che fa nascere enormi speranze per la stagione 2017. I tre zeri a metà stagione hanno tolto Chaz dalla lotta per il titolo, perché a livello di vittorie è a quota nove come Rea. Il gallese questa volta ci ha messo quattro curve a prendere la testa della corsa e da lì in poi non l'ha più visto nessuno.



L'altra storia, quella più importante, parla della sfida maschia in casa Kawasaki per il titolo mondiale, ormai nelle mani di Rea. Il pilota irlandese in gara-2 scende in pista molto più aggressivo e a metà corsa infila Tom per il sorpasso decisivo. Sykes prova a rendere difficile la vita al suo rivale, gli rimane in scia il più possibile, ma alla fine rischia anche di regalargli la festa anticipata a Jerez. Uno scatenato Nicky Hayden, un altro che nel 2017 promette scintile, mette in scena un rimontone nell'ultima parte di gara che si ferma a pochi decimi dal podio. Buone notizie anche per la Yamaha di Sylvain Guintoli, quinto a dieci secondi, e per l'altra Honda di Michael van der Mark, sesto. Finale di stagione in calando invece per le Aprilia: De Angelis va a terra, mentre Savadori chiude decimo.