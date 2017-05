Superbike, Italia: fulmine Rea, Melandri quarto

12 maggio 2017

E' Jonathan Rea il più veloce nella prima sessione di prove libere sul circuito di Imola, sede del gran premio d'Italia, quinta prova del Mondiale Superbike 2017. Il britannico, leader del mondiale, ferma il cronometro in 1'47"023 e precede di 256 millesimi Davies con la Ducati e il compagno in Kawasaky Sykes; quarto tempo, a 337 millesimi, per Marco Melandri con la Ducati, quinto Xavi Flores, protagonista anche di una caduta.