Superbike, incidente stradale per Hayden: "Condizioni critiche"

17 maggio 2017

"Le condizioni di Nicky Hayden sono critiche", questo il primo bollettino medico emesso alle 21:30 dall'Ospedale Bufalini di Cesena. Il 35enne pilota americano, ex campione della MotoGP nel 2006 e oggi impegnato in Superbike con la Honda, è stato portato in rianimazione ed è troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore è rappresentato dall'ematoma cranico dopo l'incidente in bici conntro un auto nel pomeriggio.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale Riccione-Tavoleto, in prossimità di Morciano, non lontano dall'autodromo di Misano, dove Hayden, rimasto in Italia dopo la gara di Imola, stava pedalando insieme a un gruppo di ciclisti. Improvvisamente lo schianto contro una Peugeot 206 guidata da un 30enne: il campione del Kentucky ha sfondato il parabrezza, mentre la sua bici è finita in un fosso a fianco della strada. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove si trova in prognosi riservata a causa di un grave trauma addominale e cranico. Non sarebbe cosciente.



ORE 21:30 BOLLETTINO: "CONDIZIONI CRITICHE"

Le condizioni di Nicky Hayden restano critiche, non sono migliorate. Il pilota è troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore è rappresentato dall'ematoma cranico. Dal reparto di terapia intensiva è stato portato in rianimazione. Alle 21,30 l'ospedale Bufalini di Cesena ha emesso un bollettino medico sulle condizioni del motociclista ricoverato da metà pomeriggio. Un altro bollettino e' atteso per domani mattina alle 8.



ORE 19:40 HAYDEN RICOVERATO IN NEUROLOGIA

Hayden è ricoverato nel reparto di neurologia. Si è deciso di dare priorità alla situazione del trauma cranico. Si attende il bollettino medico da parte dei medici dell'ospedale. Le sue condizioni sono gravissime.



ORE 17:00 HAYDEN ELITRASPORTATO A CESENA

Hayden è stato stabilizzato per essere trasportato con l'elisoccorso al "Bufalini" di Cesena, trauma center di riferimento della zona.



(foto riminitoday.it)