Superbike, incidente stradale per Hayden: è grave

17 maggio 2017

Il mondo del motociclismo è in ansia per Nicky Hayden . Il 35enne pilota americano, ex campione della MotoGP nel 2006 e oggi impegnato in Superbike con la Honda, è rimasto vittima di un terribile incidente stradale. Hayden si stava allenando in bici nel Riminese quando si è scontrato frontalmente con un'auto. E' stato subito ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini: le sue condizioni sarebbero preoccupanti.

L'incidente è avvenuto sulla provinciale Riccione-Tavoleto, in prossimità di Morciano, non lontano dall'autodromo di Misano, dove Hayden stava pedalando insieme a un gruppo di ciclisti. Improvvisamente lo schianto con una Peugeot 206 guidata da un 30enne: il campione del Kentucky ha sfondato il parabrezza, mentre la sua bici è finita in un fosso a fianco della strada. Immediati i soccorsi e il trasporto in ospedale, dove si trova in prognosi riservata a causa di un grave trauma addominale e cranico. Non sarebbe cosciente



(foto riminitoday.it)