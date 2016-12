Superbike in Malesia, Sykes: "La mia stagione inizia ora"

14 maggio 2016

A Sepang in gara-1 Chaz Davies con la Ducati perde lo scontro con le due Kawasaki e in vista di gara-2 vuole assolutamente essere più competitivo: "Sykes è stato incredibile, è andato veramente forte. Ho aspettato gli ultimi giri per vedere se cambiava qualcosa, ma non è successo niente. La mia gara è stata difficile, ho avuto problemi all'anteriore e stasera devo trovare qualcosa per migliorare in vista di gara-2".