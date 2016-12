Superbike, Imola riabbraccia Giugliano: "Stare a casa è stata dura, non vedo l'ora"

7 maggio 2015

La gara di Imola, quinta tappa del Mondiale Superbike , riaccoglie Davide Gugliano , che torna in sella alla sua Ducati dopo il grave infortunio subito a Phillip Island, alla vigilia del via della stagione iridata. "Non vedevo l'ora di tornare qui. Ho trovato un supporto pazzesco. Stare a casa fermo è stata dura. Adesso devo solo conoscere la mia moto e non vedo l'ora di cominciare", ha detto il pilota romano.

L'uomo da battere, comunque, sarà Jonathan Rea, il leader della classifica che arriva sul Santerno con 50 punti di vantaggio su Haslam. " E' circuito piuttosto particolare. Il feeling è speciale. Spero di replicare il risultato dello scorso anno anche se non mi aspetto di poter dominare a quel modo. Io e Leon siamo amici da tanto tempo e abbiamo un buon rapporto. Non credo che la battaglia in pista possa condizionarlo", ha detto l'uomo della Kawasaki. Il rivale, Leon Haslam, è pronto alla sfida: "E' un circuito dove si sono viste gare fenomenali. E' difficile e impegnativo e può solo piacere a un pilota. Rea e Davies hanno dei buoni numeri qui per cui ovviamente devo lavorare al massimo. Il feeling con il team è fantastico. E' bello vivere con la loro passione. Per quanto riguarda Rea, siamo amici. Qui in pista è una grande famiglia, non conta se poi devi lottare contro di lui sull'asfalto. Sono cose separate". Il terzo incomodo potrebbe essere Michael van der Mark, che ad Assen ha entusiasmato. "I risultati di Rea qui lo scorso anno con la Honda sono incoraggianti. Sono al primo anno in Superbike, ma credo si possa far bene. Non credo ci sia un punto critico della pista. La chiave è se piove oppure no domenica", le parole dell'olandese. Si aspetta un weekend positivo anche Ayrton Badovini: "L'ultima gara è stata un po' difficile. Ma qui cancelliamo tutto e cerchiamo di partire forti e dare il meglio. E' la mia gara di casa per cui spingeremo al massimo".