Superbike, Imola resta in calendario fino al 2020

25 aprile 2018

“Il WorldSBK è l’evento di punta del calendario di Imola dal 2009. È una gara piena di pura passione, che è nata vicino al fiume Santerno ed appartiene al nostro patrimonio. Siamo orgogliosi di essere considerati da Dorna come uno dei migliori e più affidabili partner per continuare questa fantastica avventura. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la nostra consapevolezza nel cuore degli appassionati del motorsport, per attrarre più persone ogni anno all’autodromo di Imola", ha detto Uberto Selvatico Estense, presidente del CdA. di Formula Imola.





“L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è un circuito che è parte della storia del WorldSBK ed è uno degli eventi più attesi del calendario. Ritornare in questo iconico circuito fino al 2020 è una notizia fantastica per la categoria, visitiamo un circuito che migliora in continuazione la propria struttura per ospitare il paddock”, le parole di Daniel Carrera, direttore esecutivo di WorldSBK.