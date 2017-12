Superbike: il team Triple M ingaggia Jacobsen, Rolfo con la Suzuki

30 novembre 2017

“Sono molto contento di fare il mio debutto in Superbike con il Team Triple M Honda WSBK. È una grande opportunità per me essere finalmente arrivato in questa classe e voglio ringraziare il team e Honda per aver reso possibile tutto questo. Sia io che la squadra saremo debuttanti nel Mondiale, quindi ci sarà sicuramente molto da imparare, ma è una sfida che mi stimola e non vedo l'ora di iniziare. Mi sono divertito a guidare la Fireblade nell’Endurance due anni fa e adoro correre con una moto da 1000cc, quindi non vedo l'ora di provare la nuova Honda CBR1000RR Fireblade SP2”, ha detto Jacobsen.



Sempre dalla Supersport arriva Roberto Rolfo, anche se lui ha alle spalle diverse stagioni con le "mille". Il piemontese si è accordato con il team Grillini per correre con la nuova Suzuki GSX-R 1000. “Sono molto felice di tornare nel WorldSBK. Sono molto motivato a guidare una Suzuki, una moto che ho sempre seguito, ma che non ho mai avuto la possibilità di provare. Dopo l'esperienza positiva del Qatar, ringrazio Andrea Grillini per questa opportunità. Durante l'ultima gara della stagione 2017, ero molto positivo con il desiderio di fare bene, e questo è molto importante per me, quindi posso iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi. Non vedo l'ora di salire sulla moto e trovare il giusto affiatamento con la squadra. Nel frattempo ho iniziato il mio allenamento per arrivare pronto e nella miglior forma, al primo round di febbraio”. ha commentato il piemontese.