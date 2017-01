Superbike, il team Bmw Althea si scalda per il Mondiale

14 gennaio 2017

I componenti del team Bmw Althea Racing si sono riuniti sul circuito del Sagittario, a Latina, per svolgere un meeting tecnico, e non solo, denominato "Run&Fun". La giornata ha fornito a tutti i piloti e i tecnici l’occasione di un piacevole incontro, utile anche per pianificare la prossima stagione Superbike, nonché l’opportunità di godersi qualche ora insieme in pista e conoscersi meglio. I piloti ufficiali SBK, Jordi Torres e Markus Reiterberger, erano presenti in circuito insieme al pilota Superstock Marco Faccani. Assente giustificato Julian Puffe per un piccolo contrattempo personale. Anche Raffaele De Rosa, vincitore del titolo STK1000 con il team Althea nel 2016, era presente ed ha partecipato alla giornata, rimanendo in stretto contatto con la squadra italiana, la quale a breve definirà anche i programmi per lui.