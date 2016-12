Superbike, il round di Jerez in diretta tv

18 settembre 2015

Mediaset per il terzo anno consecutivo trasmette in esclusiva in chiaro tutta la stagione del Campionato del Mondo Superbike (WSBK). Tutto in chiaro e in diretta su Italia 1 e Mediaset Italia 2, per un totale di 14 ore a weekend. Da sabato 19 settembre 2015, con il gran premio di Spagna sul circuito di Jerez, si accendono i motori con le qualifiche ufficiali e le gare delle categorie Superbike, Supersport e Superstock (600 e 1000). La telecronaca di qualifiche e gare della classe Superbike, su Italia 1 e Mediaset Italia 2, è affidata a Giulio Rangheri, con il commento tecnico del campione del mondo Max Biaggi. Ai box Anna Capella e Ronny Mengo, mentre Max Temporali e Alberto Porta si alterneranno nelle telecronache su Mediaset Italia 2.

• Mediaset Italia 2 trasmetterà in esclusiva in chiaro e in diretta tutto il weekend motociclistico delle tre categorie impegnate nella competizione, Superbike, Supersport e Superstock (600 e 100). Oltre al magazine “Gran Prix” in seconda serata con anticipazioni e curiosità sulla due giorni di gare.

• Italia 1 trasmetterà in esclusiva, in diretta e in alta definizione su Italia 1 HD (canale 506), la superpole e le gare della Superbike e la gara della Supersport.

Tutte le qualifiche, i warm up e le gare sono in formato 16:9 Tra le novità della stagione, il ritorno di “Gran Prix”, la rubrica dedicata ai motori nata nel 1978, che tornerà in onda su Mediaset Italia 2, in seconda serata, tutti i venerdì che precedono i weekend di Sbk. Inoltre, tutti gli appassionati delle due ruote potranno far parte della squadra Superbike di Mediaset: chiunque, scrivendo agli account ufficiali di Sportmediaset, su Facebook e Twitter, e con l’hashtag #sbksportmediaset, potrà interagire in diretta con i telecronisti e con gli inviati ai box e fare le domande che verranno girate direttamente ai protagonisti. Su www.sportmediaset.it si potranno seguire in live streaming l’intero weekend del Campionato del Mondo Superbike e del Campionato del Mondo Motocross, in simulcast con Italia 1 e Mediaset Italia 2. L’evento, una volta concluso, sarà fruibile in qualsiasi momento con servizi, interviste e gare integrali.