Superbike, il Mondiale a Misano fino al 2020

18 giugno 2017

Il circuito di Misano continuerà a ospitare la Superbike almeno fino al 2020. In occasione del weekend del Mondiale, infatti, è stato dato l'annuncio del rinnovo del contratto tra la Dorna e la società Santamonica SpA per prolungare l'accordo per i prossimi tre anni. Proprio questo fine settimana il tracciato dedicato a Marco SImoncelli ha raggiunto le 50 gare iridate in Sbk.