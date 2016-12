Superbike, il Lausitzring torna in calendario

16 novembre 2015

L'anno prossimo il Mondiale Superbike farà tappa al Lausitzring, che ospiterà il campionato fino al 2018 compreso. Le derivate di serie hanno corso qui per l’ultima volta nel 2007, quando leggende come Noriyuki Haga, Troy Bayliss e Max Biaggi si sono sfidate per il successo. Dal 2001, il Lausitzring ha ospitato la Superbike in ben cinque occasioni, regalando alcuni dei momenti più spettacolari della storia. Il Lausitzring, della lunghezza di 4.265 metri e conosciuto anche come EuroSpeedway Lausitz, è situato vicino al villaggio di Klettwitz nel Brandeburgo meridionale, tra Berlino e Dresda. Con i suoi 15 anni di vita è uno dei tracciati più moderni in Europa, e uno dei soli quattro circuiti permanenti in Germania.