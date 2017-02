Superbike, il calendario ufficiale del 2017

7 febbraio 2017

Sono tredici le prove del Mondiale Superbike 2017. Si comincia nel weekend del 24 febbraio a Phillip Island, in Australia, per finire il 4 novembre sulla pista di Losail, in Qatar. Due le tappe italiane: la prima a Imola il 13/14 maggio, la seconda a Misano il 17/18 giugno. Assegnata ufficialmente oggi la penultima gara, che si terrà sul circuito di Jerez (Spagna) il 21/22 ottobre.