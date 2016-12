Superbike, i piloti si sfidano... con i sacchi

21 maggio 2015

L’evento di apertura del sesto round del Mondiale Superbike ha visto una selezione di piloti impegnata in alcune competizioni e sfide tipicamente britanniche. Due squadre si sono date battaglia, una in rappresentanza proprio del Regno Unito e l’altra composta da esponenti del “resto del mondo”. Quattro piloti per squadra, con il Team GB che ha visto Tom Sykes e Jonathan Rea a fianco di Chaz Davies ed Alex Lowes, mentre per il resto del mondo sono scesi in campo Sylvain Guintoli, Roman Ramos, Leandro Mercado e Leon Camier, considerato per una volta ‘straniero’ vista la sua residenza ad Andorra. Presente anche Leon Haslam, sebbene impossibilitato a prendere parte alle attività ‘agonistiche’ a causa dell’infortunio alle costole rimediato ad Imola. Il pilota di Derby ha assunto il ruolo di starter ed arbitro della contesa. La sfida si è articolata in diverse ‘corse’: quella con l’uovo ed il cucchiaio, quella con i sacchi e quella a tre gambe (due piloti con una delle due gambe legata a quella opposta del compagno). Il combinato dei punteggi delle differenti gare ha decretato il Team GB vincente (11 a 7). Se il Team GB ha trionfato in due delle gare, Roman Ramos ha dato grande dimostrazione di sé nella gara con i sacchi, dominando la contesa ai danni di Tom Sykes, scivolato prima del traguardo.