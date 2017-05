Superbike, Hayden resta in prognosi riservata: "Danno cerebrale gravissimo"

19 maggio 2017

Restano molto critiche le condizioni di Nicky Hayden. I familiari (la mamma, il fratello e la fidanzata) sono al suo fianco e non lo hanno lasciato mai solo. In mattinata il nuovo bollettino medico ha intanto confermato che "la prognosi resta riservata" con danno cerebrale gravissimo. In giornata dovrebbe arrivare anche il verbale ufficiale sull'incidente di mercoledì. Tutti gli aggiornamenti dal nostro inviato Alberto Porta.