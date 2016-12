Superbike, GP Qatar: Torres davanti a tutti

16 ottobre 2015

In Qatar, l'ultimo weekend di Superbike, inizia con uno spagnolo davanti a tutti. Jordi Torres su Aprilia ottiene il miglior tempo nella prima sessione di libere, mettendosi alle spalle il favoritissimo Jonathan Rea (già campione del mondo) e uno dei due duellanti per il secondo posto in classifica generale, Tom Sykes (Kawasaki). Solo quinto tempo, invece, per l'altro britannico in lizza per chiudere alle spalle di Rea, Chaz Davies (Aprilia), con un distacco di oltre un secondo. Al momento, con soli 50 punti ancora da assegnare, Davies ha un vantaggio in classifica su Sykes di 26 punti.