Superbike, GP Portogallo: a Rea le prime libere

5 giugno 2015

Quarta la Ducati di Chaz Davies (1'44"412), quinta la Kawasaki di Tom Sykes (1'44"601) che precede di un’incollatura la Bmw del biellese Ayrton Badovini (1’44"603). Solo settimo il campione del mondo in carica Sylvain Guintoli: il francese della Honda ha girato in 1'44"722. Completano la top ten lo spagnolo Jordi Torres (Aprilia), Matteo Baiocco (Ducati) e lo spagnolo David Salom (Kawasaki). La seconda sessione di prove libere è in programma dalle 15 alle 15.45.